Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore, oggi si potranno affrontare i discorsi senza problemi. Sul lavoro, meglio essere prudenti e non strafare!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la mattinata è sottoposta a stress, però rispetto agli ultimi due giorni va meglio. A lavoro è molto importante in questi giorni evitare scontri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi la Luna diventa contraria, nulla di grave ma devi cercare di evitare polemiche fino a domenica. A lavoro se ti invitano a fare qualcosa di nuovo non devi dire no, ma attento a non strafare per almeno tre giorni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore nonostante Venere opposta, in questo fine settimana potresti risolvere delle incomprensioni. A lavoro alcune rinunce sono pesate troppo, giornata nel complesso interessante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna non è più contraria, fine settimana positivo. A lavoro il periodo è giusto per mettersi in gioco, se hai progetti potresti ricevere delle offerte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi sarà tutto negativo per colpa della Luna opposta. A lavoro pensi di non avere fatto abbastanza, emozioni strane per un venerdì da vivere con filosofia.