Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 12 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarà un periodo dove potrai verificare i sentimenti che trovi. Con questa Luna contraria, sono previste piccole discussioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Liberati in amore di tutto ciò che non ti serve più. Se aspetti una chiamata diretta sul lavoro, non arriverà prima della fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dopo due giorni difficili, torna nella tua vita un po’ di serenità. I problemi nascono per le bollette dimenticate e l’aumento delle tasse.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Chi ha avuto un passato difficile, devi spronarlo a uscire di più. Sul lavoro, devi chiarire i conflitti avuti tra settembre e ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti interessa una persona, il fine settimana farà fare passi avanti. I problemi economici nascono da vecchi debiti dimenticati.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se devi discutere di qualcosa sul lato amore, fallo entro il 16. Sul lavoro, privilegia le novità e liberati di ogni fardello.