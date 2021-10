Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi controlla le parole e le emozioni, per 48 ore la Luna dissonante può portare qualche dubbio. A lavoro trasferimenti, viaggi, avresti voglia di allontanarti ma non è questo il momento migliore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore una persona oggi ti darà molto affetto. A lavoro la situazione generale è favorevole, ma fai attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore in questa giornata alcuni nodi arrivano al pettine e a seconda delle relazioni che vivi sarà più o meno opportuno fare chiarezza. A lavoro fase di riscatto soprattutto per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore fai attenzione a quello che dici al partner. A lavoro le prospettive a breve termine sono molto buone.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se ti piace qualcuno e questa persona ricambia i tuoi sentimenti, fatti avanti adesso. A lavoro rinnovata voglia di fare, è probabile che tu sia in polemica con una persona che non vuole farti fare esattamente quello che desideri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore sarà una giornata tranquilla, qualche problema nel fine settimana. A lavoro non sai come affrontare i troppi impegni che hai accettato, giustamente, e questo ti crea un po’ di stress.