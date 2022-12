Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 13 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: State vivendo un amore che vi dà sicurezza e tranquillità. Il momento per voi nati sotto il segno dell’Ariete è estremamente propizio, anche nel lavoro tutto prosegue a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono giorni difficili per i sentimenti, ma puoi iniziare il conto alla rovescia a breve inizierà il tuo periodo fortunato in amore. Sta attento alle questioni finanziarie, forse hai fatto male i conti e potresti avere dei problemi

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo è un momento nel quale devi concederti tempo e prendere decisioni. Scelte si rederanno necessarie anche in campo sentimentale. Nel lavoro tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile, affronta ora i problemi.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi potresti finalmente trovare la calma e il tempo per arrivare a dei chiarimenti con il tuo partner. Professionalmente le cose stanno pian piano prendendo la strada giusta, ma per essere al top devi aspettare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Periodo di tensioni in amore, prenditi del tempo per te e aspetta che le cose si calmino, presto potrai contare su prospettive migliori. Puoi progettare i tuoi impegni lavorativi anche per il prossimo anno, sei concreti e fattivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sono in arrivo novità importanti in amore, tieniti pronto ad accoglierle nel migliore dei modi. Se sei in cerca di una nuova attività lavorativa questo è il momento per darti da fare.