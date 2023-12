Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come andranno le cose il 13 dicembre. Per scoprirle, basta leggere il suo ultimo oroscopo.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Ancora una giornata utile e interessante, da qualche settimana qualcosa di bello è tornato nella vostra vita, spero anche l’entusiasmo. Lasciati alle spalle il passato, le relazioni nate di recente procedono bene e c’è da ricordare che il prossimo anno ci saranno decisioni importanti per le coppie che vogliono sposarsi o convivere. La giornata è in aspetto buono, per cui nulla va rimandato a domani.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Venere è in opposizione e porta disturbi in amore, siete persone comprensive e vi dispiace allontanare chi si è dichiarato per voi, ma se non provate gli stessi sentimenti e non ci sono i presupposti, meglio essere chiari sin da subito. Ci sarà un cielo importante per il lavoro. Tante cose sono da mettere a posto. Dal punto di vista lavorativo o dello studio, a breve ci saranno scadenze da rispettare, dipende dalle cose che sapete fare. Difficile rimanere nelle retrovie in questo particolare periodo della vita…incontri favoriti.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Qualcuno ha creato delle difficoltà nella tua vita, oppure ci sono degli elementi di disturbo, vi sentite agitati. Poiché andiamo incontro a un periodo migliore cercate di non avvelenarvi il sangue. Le storie che sono state messe in crisi possono essere recuperate ma solo se ne vale la pena. Questo cielo è importante per chi vuole fare nuovi incontri con la giusta diffidenza e cautela, il consiglio di Paolo Fox è che se siete soli da tempo, di iniziare a guardarsi intorno perché sarà difficile resistere alle novità dei prossimi mesi.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Ondata di energia da sfruttare bene. L’oroscopo indica quali sono i periodi migliori per agire e allora questo è un periodo giusto per cancellare le emozioni negative degli ultimi mesi. Questa giornata potrebbe essere un po’ pesante sotto l’aspetto economico ma ci sono prospettive diverse per il 2024. Proponetevi perché avrete risposte a breve giro. Ricordate che il transito positivo di Venere aiuta non solo a recuperare sentimenti perduti, ma anche a mostrarsi agli occhi degli altri in maniera diversa e più sicura rispetto al passato.