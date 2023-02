Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 13 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Dal 20 febbraio Venere sarà completamente favorevole, se hai avuto un nuovo incontro amoroso, fai attenzione perché potrebbe essere una cosa seria. Sarà un periodo interessante per chi vuole fare molte cose insieme. Avrete nuove energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Per oggi è meglio evitare complicazioni, cerca di stare lontano dai guai. Attenzione alle parole che usi perché un litigio è in agguato. Sul piano professionale si prospettano due settimane molto importanti, soprattutto per chi svolge un lavoro creativo o lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Qualche problema economico e lavorativo non ti lascia scampo, per questo non riesci a concentrarti sull’amore. Sei molto agitato/a, ma non preoccuparti, a fine mese molte questioni si risolveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Luna e Venere sono favorevoli, si prospetta un’ottima giornata per te! Sono in arrivo delle certezze in ambito professionale, ma anche in ambito amoroso. Non aver paura di compiere scelte che ti spaventano.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna è ancora dissonante e ti riempie di incertezze. Non prendere decisioni importanti in questi giorni perché potresti pentirtene. La stanchezza mentale aumenta e un collega potrebbe aver sparlato di te.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Buone notizie in arrivo per le coppie longeve e dal 20 le cose andranno ancora meglio perché Venere tornerà favorevole. Stai vivendo uno stress eccessivo, rallenta i ritmi a lavoro e concediti un po’ di riposo.