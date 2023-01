Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 13 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Se da poco avete chiuso una storia d’amore importante, non disperate, potreste finalmente incontrare l’anima gemella. Potreste avere qualche intoppo lavorativo, ma non preoccupatevi troppo, è solo una questione di tempo, recupererete subito.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Potreste avere una interessante opportunità Soprattutto chi ha chiuso da poco una storia importante potrebbe vivere con leggerezza un’avventura. Per il momento è il caso che tu non coltivi grandi ambizioni lavorative, cerca di mantenere quello che hai, il periodo positivo arriverà tra poco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: È il caso che ti faccia coraggio e trovi la forza di proporti a quella persona che stai frequentando da tempo. Potrebbe essere davvero quella giusta. Stai tornando velocemente in carreggiata anche sotto il profilo lavorativo. Ti si apriranno nuove opportunità.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Troppo pronto a fare polemiche, rischi di instaurare discussioni inutili con il tuo partner. Cerca di mantenere la calma. La tua inquietudine rischia di riflettersi anche sotto il profilo professionale rimandando il raggiungimento di obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Puoi contare su una giornata favorevole sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista professionale. Evita dispute sul posto di lavoro, mantieni la calma e ragiona sulle tue reazioni per non pregiudicarti qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sta attento a non mettere troppo da parte la tua metà per affrontare questioni pratiche , potresti pentirtene. Stai riuscendo a crearti una serie di contatti che si riveleranno preziosi per il tuo lavoro.