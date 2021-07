Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: In questi giorni torna la voglia di amare, con la persona giusta puoi fare grandi progetti. Nel lavoro potresti elaborare un piano per ripartire, qualcuno ultimamente ti ha creato un po’ di problemi.

Toro: La giornata inizia con il piede giusto: le coppie più solide sono favorite. Nel lavoro potresti rinunciare ad un incarico anche se in molti non ti appoggiano.

Gemelli: Cerca di non arginare troppo le acque in amore, soprattutto nel pomeriggio quando la Luna sarà in aspetto critico. Nel lavoro se devi portare avanti alcune idee potresti subire dei rallentamenti.

Cancro: Queste stelle favoriscono chi vuol mettersi in gioco in amore o è alla ricerca di nuove esperienze. Nel lavoro considera questo periodo come un momento di riflessione: devi decidere cosa fare nel futuro.

Leone: Anche oggi puoi contare su delle stelle ben disposte in amore. Solo chi è insoddisfatto avrà qualche difficoltà. Nel lavoro è un periodo di cambiamenti e trasformazioni.

Vergine: Tra oggi e domani la passione si accenderà in te; il consiglio che posso darti è non alimentare le discussioni. Nel lavoro le cose non vanno come vorresti… ci sono tanti aspetti che cambieresti.

Bilancia: Gli amori che nascono adesso possono regalarti sorprese: venerdì la Luna è nel tuo segno! Nel lavoro molte incomprensioni potranno risolversi, devi affrontare le cose con calma.

Scorpione: Se qualcosa non funziona nella coppia oggi potrai parlare ma attenzione alla prudenza: doppia dissonanza di Venere e Marte. Nel lavoro le situazioni che sembrano complesse si risolveranno senza troppi intoppi.

Sagittario: Se stai vivendo dei dubbi ti consiglio di rimandare le discussioni: oggi e domani un po’ di confusione. Nel lavoro c’è qualche problema economico, oggi potresti anche discutere con qualche collaboratore.

Capricorno: Oggi la Luna è favorevole ma hai bisogno di amore e di conferme. Nel lavoro gli studenti e coloro che devono iniziare possono progettare cose per settembre.

Acquario: In questo periodo senti che nella tua vita qualcosa sta cambiando: sarà forse anche l’amore? Nel lavoro non è escluso che tu debba vivere qualche situazione legale.

Pesci: Le stelle continuano ad essere controverse: la Luna oggi è in opposizione, consiglio cautela in amore. Nel lavoro lo studio e gli esami sono favoriti.

Per rimanere aggiornato su ricorrenze, avvenimenti, santo, compleanni e proverbio di martedì 13 Luglio, consulta l’almanacco del giorno