Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 13 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in amore, come nella vita, bisogna sempre lanciarsi. Sul lavoro è tempo di dare una marcia in più a ciò che fate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: gli amici non vi interessano, avete bisogno di un altro tipo di legame in questo periodo. I colleghi sul lavoro sono duri da digerire, ma non vi fate sopraffare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: una buona dose di calma nei rapporti sarebbe l’ideale oggi. Sul lavoro, evitate discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: le emozioni oggi sonnecchiano, ma domani è un altro giorno. Promozione in vista per il nuovo anno per i lavoratori dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: l’amore tarda ad arrivare, ma niente paura, l’estate è appena iniziata. Cosa c’è di meglio di una bella giornata di lavoro senza intoppi?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: sentimenti appannati oggi, avete bisogno di riflettere. Il lavoro vi stanca, ma le vacanze sono dietro l’angolo.