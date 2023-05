Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 13 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in questo momento l’amore non rientra tra le tue priorità e alcune dispute con il tuo partner devono essere tenute sotto controllo. Oggi non riesci proprio a mantenere la calma. Sul lavoro, devi essere più attento del solito e fai attenzione alle spese di troppo. Non sei in perfetta forma, prenditi più cura di te!

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna torna ad essere favorevole e questo è il momento giusto per le coppie che hanno intenzione di fare dei progetti personali o per la casa. Le emozioni che stai provando in queste ore sono sincere, perciò seguile senza alcun timore. Sul lavoro, non sottovalutare delle nuove proposte che potrebbero arrivare e se devi fare un accordo, cerca di non essere troppo puntiglioso. In questo periodo sei più forte, ma il tuo punto debole è sempre la gola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: tra oggi e domani sarai molto preoccupato per una persona a te cara e le cose non vanno nel verso giusto. Oggi potresti fare degli incontri che non sono proprio quelli che vorresti fare. Cerca di non affaticarti troppo sul lavoro e sii un po’ più cauto con le parole. Il denaro rappresenta sempre un problema per te. Per vari motivi, oggi sei più stanco del solito.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: nella giornata di oggi e in quella di domani Luna e Venere sono in ottimo aspetto e quindi l’amore sarà più facile da gestire. Passerai una serata all’insegna della passionalità, per chi invece si trova in una storia che proprio non va, non avrà problemi a concluderla e a cercare un nuovo amore. Buone notizie anche sul lavoro perché Giove non sarà più contrario e presto tornerà ad essere positivo. Cerca di non stancarti troppo.