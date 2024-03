Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

C'è un po' di confusione nella vostra vita nonostante questo cielo che vi spinge all'azione. Vorreste fare tutto e subito, ma non sempre questo è possibile. A volte, cari Ariete, occorre attendere dei tempi fisiologici per poter portare avanti dei programmi importanti che possano incidere sul vostro futuro. In serata potrebbe subentrare un po' di agitazione e potrebbe nascere qualche tensione in famiglia o con il partner. Un vecchio problema fisico potrebbe riacutizzarsi. Cercate di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Giove nel segno metterà in evidenza tutto quello che non va nella vostra vita anche per indicarvi il cambiamento di rotta che serve per sistemere dei problemi burocratici o legali che ormai si trascinano da molto tempo. Serve dare una sterzata importante alla vostra vita, anche dal punto di vista sentimentale. La giornata di giovedì, secondo Paolo Fox, sarà importante per avere un chiarimento con la persona amata e decidere quale percorso intraprendere per migliorare le dinamiche della vostra relazione.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

In amore siete un po' troppo farfalloni, nel senso che vi piace giocare con il partner e quando vedete che dall'altra parte non c'è lo stesso desiderio, tendete a stancarvi. Vi capita spesso di cambiare partner anche perchè vi piace vivere l'amore in maniera spontanea e fisica, senza alcun condizionamento. Dal punto di vista lavorativo servirà un cambiamento di rotta, anche perchè ultimamente ci sono stati molti ritardi. Dovrete dimenticare in fretta un dispiacere in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Venere è tornata favorevole al Cancro e questo vi aiuterà a ritrovare la voglia e il desiderio di vivere l'amore senza tormenti e senza condizionamenti. Secondo l'Oroscopo del giorno, chi è in cerca dell'anima gemella dovrebbe evitare di vivere chiuso in casa. Meglio essere intraprendenti e aprirvi alle nuove conoscenze per accrescere le opportunità di conoscere la persona giusta. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove collaborazioni molto proficue.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Chi ha un ascendente Scorpione o Acquario in questo momento è un po' sconfortato e triste. Per il resto state vivendo una fase piuttosto intensa della vostra vita, in cui non manca la passione, la voglia di vivere ma anche il desiderio di emergere sugli altri. Il vostro sorriso è magnetico e vi consentirà di fare nuove conquiste, anche a livello sentimentale. Voi amate esprimere la vostra passione in maniera fisica con il vostro partner, quindi questo è il momento di crearvi spazi e momenti di intimità per vivere l'amore in maniera appagante.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Con Pesci, Sagittario e Gemelli dovrete cercare di mantenere la calma perchè nelle prossime ore potrebbero nascere dei dissidi. Per il resto bisogna dire che le prossime 48 ore saranno meno tese rispetto ai primi due giorni della settimana. Adesso siete capaci di agire in maniera più attenta e riflessiva, senza lasciarvi andare a brusche reazioni. State lavorando ad un progetto che potrebbe evolversi positivamente soprattutto in prossimità dell'estate.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Siete un po' sottotono in questo periodo, forse perchè vorreste vivere l'amore in totale armonia con il partner ma non sempre vi riesce di farlo. In questo momento è facile entrare in collisione con familiari o persone importanti della vostra vita, anche per questioni di banale entità. Cercate di riflettere prima di parlare ed evitate di soffiare sul fuoco delle polemiche. Sfogarvi per voi non è un modo per stare meglio, anzi può diventare un'occasione per accrescere il vostro nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

In questi giorni vi sta capitando di alzare troppo la voce in famiglia o in amore a causa di qualche dissidio o di qualche incomprensione. Secondo l'Oroscopo del giorno, sarà importante cercare di ritrovare l'armonia nella coppia anche per stare bene con voi stessi. Nelle prossime 48 ore ci saranno le condizioni per vivere le relazioni in maniera molto più costruttiva. Un progetto che vi sta molto a cuore potrebbe evolversi positivamente con l'arrivo delle stagioni calde.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

In questo moment0 siete piuttosto agitati e nervosi soprattutto in famiglia e nelle relazioni tra genitori e figli. Forse avete un progetto importante in ballo da portare avanti entro l'estate, ma qualcuno sta frenando i vostri ardori e le vostre ambizioni. Avete voglia di sentire fiducia attorno a voi, ma è proprio questa che sta mancando in questo periodo. In amore sarete un po' fugaci ed evasivi, forse perchè in questo momento avete altre priorità.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

La Luna in trigono depone a vostro favore soprattutto per quanto concerne l'amore. Anche chi è single avrà il desiderio di trovare una persona importante per uscire dalla solitudine. Proprio la solitudine per voi non rappresenta un cruccio, anzi per voi vale sempre il detto che è meglio stare soli che male accompagnati. Attenzione a qualche discussione che potrebbe nascere in famiglia. Meglio evitare di soffiare sul fuoco delle polemiche soprattutto nelle relazioni tra genitori e figli.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Torna una buona grinta nella vostra vita, anche perchè molte situazioni che recentemente si erano bloccate, adesso stanno ripartendo alla grande. Chi ha tenuto nel cassetto per lungo tempo un progetto in cui credeva fermamente, adesso avrà la possibilità di poter rilanciare le proprie ambizioni. Anche in amore ci saranno molti spunti positivi per rilanciare un rapporto che negli ultimi tempi si era un po' incrinato.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Secondo l'Oroscopo del giorno, le prossime giornata saranno decisive anche per parlare e per fare nuovi progetti. Con Luna e Venere in aspetto favorevole, quelle tensioni nate ad inizio settimana saranno solo un lontano ricordo. Nelle relazioni con Cancro e Scorpione tutto sembra andare a meraviglia, mentre rimangono ancora delle tensioni con Vergine e Acquario. Non fatevi prendere da sconforto o da emozioni negative se qualcosa non dovesse andare secondo i vostri piani.