Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Incontri interessanti quest’oggi, grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece porta avanti i tuoi progetti senza essere troppo attaccato al denaro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore gli amori o gli incontri che sono nati da metà novembre scorso sono importanti. A lavoro se hai un lavoro che comporta contatti con il pubblico devo dire che i prossimi mesi sono interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore questo sabato è confuso in amore, per un motivo banale si rischia di discutere. A lavoro ecco 48 ore un po’ particolari, sarebbe il caso di riflettere, non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore la Luna è favorevole, questo fine settimana potresti vivere situazioni interessanti. A lavoro è il momento giusto per sollecitare un incontro in vista di nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore puoi risolvere un problema nato di recente. A lavoro rapporti professionali da rivedere per quanto concerne le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore questo sabato la Luna opposta ti rende ancora nervoso. A lavoro per chi lavora a contatto con il pubblico questo è un periodo favorevole.