Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: La Luna è favorevole e dopo un periodo complicato, ora si può tornare a sperare. Sul lavoro, cerca di trovare una strategia vincente perché le tue idee sono valide!

Toro: In amore forse arriva una delusione o forse, molto più semplicemente, prenderai le distanze da qualcuno. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di stare attento e alla larga dai problemi!

Gemelli: Giornata complicata per i sentimenti, ma si tratta solo di poche ore. Sul lavoro, sei stanco di fare sempre le solite cose, ma non è molto semplice cambiare!

Cancro: Se è il tuo amore è vivo ora si può trasformare in passione. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma anche perché le stelle sono dalla tua parte!

Leone: Venere è contraria, ma se la tua storia è forte devi solo cercare di trovare l’equilibrio giusto. Sul lavoro, puoi vincere una sfida, ma non entrare in competizione con te stesso!

Vergine: La Luna è storta e nel pomeriggio in amore dovrai fare i conti con un problemino! Sul lavoro, cerca di mantenere la calma perché non tutto è così chiaro, ma non essere nervoso!

Bilancia: La Luna è favorevole e la situazione per l’amore è positiva. Sul lavoro, cerca di trovare la stabilità anche perché hai fatto tanti passi in avanti!