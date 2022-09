Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 13 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore arrivano delle belle novità proprio oggi. Devi recuperare energia perché potresti tardare nella consegna di alcuni progetti in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna e Venere favorevoli in amore. Puoi fare qualcosa in più. Sul lavoro è una giornata dalle buone intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Devi risolvere le preoccupazioni dell’ultimo periodo con il tuo partner. Se hai un lavoro creativo arriveranno buone novità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non è male questo cielo in amore. La Luna torna favorevole per i nuovi incontri. In ufficio ti sembra che qualcuno non sia stato riconoscente con te.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Non è un cielo difficile quello della mattinata, ma nel pomeriggio torna la stanchezza nella relazione. Sul lavoro è il periodo migliore per scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buone intuizioni in amore ma anche sul lavoro. Prendi scelte importanti.