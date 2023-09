Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le novità che le stelle ci riservano in questa piccola anticipazione di weekend. Vi proponiamo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox del 13 settembre.

Ariete. Potrebbe sorgere qualche problema di comunicazione con gli altri, dovrete essere bravi a scegliere le parole giuste e migliorare questo aspetto altrimenti rischiate di andare incontro a situazioni spiacevoli o addirittura pericolose… anche perché in amore le cose stanno andando alla grande, sia per le coppie che per i single, quindi sarebbe un vero peccato complicarsi la vita da soli! Sul lavoro invece potreste fare un passo indietro, rinunciare ad un incarico o a una responsabilità in favore della salute che non va mai trascurata ma che ultimamente state considerando poco. Siete pieni di energia e voglia di avventura, assecondatela!

Toro. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede un po’ di turbolenza sul lavoro e riguardo i soldi, niente paura però: riuscirete anche questa volta a cavarvela, grazie alla vostra ottima capacità di reazione, e a superare l’ostacolo. L’amore potrebbe sembrarvi in salita al momento, la chiave sarà l’equilibrio interiore sempre pronto a “salvarvi” o guidarvi quando ne avete bisogno. Ottimo momento per le relazioni e i rapporti con gli altri, qualità che risplendono come una stella polare e vi permettono di ottenere vantaggi o rinforzare alcune situazioni importanti. Proseguite su questa via e presto raccoglierete i frutti del vostro operato!

Gemelli. State vivendo un periodo tranquillo e tutto sommato sereno, a tratti iper intenso ed è qui che dovreste concentrare la vostra attenzione: questo frenetico andirivieni rischia di stancarvi e mettere alla prova un equilibrio che faticosamente avevate trovato, non fatevi travolgere dalle tempeste emotive o dalle conseguenze di vostre azioni troppo frettolose e impulsive. A volte vi sembra come se la fortuna vi stesse voltando le spalle, dovreste ricordare però che ai nuovi investimenti finanziari serve tempo per fruttare (e portare i risultati importanti che vi aspettate) quindi mantenete la calma e continuate a lavorare con impegno e serietà. Sarà tutto ripagato a breve!

Cancro. Uscite e frequentate gente, non vi si chiede granché altro in questo periodo nel quale la cosa migliore da fare è mettere in mostra la vostra adattabilità con gli altri. É anche il momento di non perdere la speranza, nonostante una battuta d’arresto nella fortuna, nelle finanze o in un progetto da cui vi aspettavate di più: chi avrà lavorato bene non deve temere, chi potrebbe fare meglio invece è chiamato ad una revisione strategica in modo da aggiustare il tiro. Le energie non vi mancano, così come la determinazione e la voglia di fare, e saranno proprio questi i “jolly” sui quali puntare!