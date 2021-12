Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenzioni alle discussioni in amore. Se siete separati non sarà una buona giornata. Sul lavoro per molti c’è la necessità di voltare pagina e e seguire nuovi progetti, che potrebbero prendere concretezza l’anno prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Giornata sì per l’amore: è ottima per fare la pace. Sul lavoro ricordate che discutere non serve a nulla. Detestate le lunghe discussioni e già ne avete avuto troppe a novembre.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi è una giornata interessante mentre sabato sono previste riconciliazioni. Sul lavoro c’è qualche problema da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore potete ripartire, anche se la situazione è un po’ conflittuale. Sul lavoro evitate di fare troppe cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Per i single questo è un buon momento: fate nuove conoscenze. Sul lavoro fate attenzione, la seconda parte della giornata potrebbe essere conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: I prossimi due giorni potrebbero essere buoni, in amore, per risolvere dei conflitti. Se sul lavoro siete dipendenti ritroverete la voglia di fare, se invece lavorate in proprio in arrivo conferme nel 2022.