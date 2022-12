Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 14 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Piano piano il cielo si rasserena anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. I rapporti di coppia restano difficili, ma non vi fare prendere dalla frenesia di risolvere tutto all’improvviso. Il lavoro prosegue forse con poche novità, ma non disperate, manca poco ai cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cercate di aprirvi verso il mondo esterno, non chiudetevi, altrimenti non riuscirete a trovare le occasioni che sperate e meno che mai la vostra anima gemella. Le novità lavorative stanno per arrivare, ma dovrete attendere ancora, sono previste entro fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Lascia andare la delusione provocata dal comportamento di una persona dalla quale ti aspettavi di più, guardati intorno ci può essere un amore che continui a ignorare. Professionalmente tutto procede nel migliore dei modi, questo è un momento positivo per il tuo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Hai bisogno di poterti fidare della persona che hai affianco e vedrai che non ti deluderà. Nel lavoro è il momento di pretendere qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attento alle scelte che stai facendo in campo amoroso, le storie clandestine possono portare sì una ventata di novità, ma anche guai. Sei molto concreto e risoluto le prospettive lavorative che ti si aprono sono estremamente positive

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È una giornata nella quale devi goderti la tranquillità, non creare discussioni inutili. Cerca di mantenere la calma a lavoro, solo così potrai fare fronte agli intoppi che si presenteranno