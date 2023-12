Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Vi presentiamo il nuovo oroscopo di Paolo Fox con le sue ultimissime previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna riservate alla giornata del 14 dicembre.

Oroscopo Ariete 14 dicembre: se devi affrontare qualche disputa con il tuo partner, fallo oggi e non rimandare nulla a domani. Non agitare troppo gli animi, sarà molto difficile mantenere la calma per te, soprattutto in famiglia. In campo lavorativo, alcune trattative stanno andando troppo per le lunghe, ma questo non dipende da te, fai attenzione al denaro. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti mangiare in maniera più leggera.

Oroscopo Toro 14 dicembre: anche quella di oggi sarà una giornata strana per i sentimenti. Qualche problema legato al denaro ti tiene in pensiero, ma non agitarti per nulla. Qualsiasi lavoro tu faccia, ti consiglio di darti da fare. Ultimamente hai mangiato in maniera troppo pesante, dovresti fare una dieta disintossicante.

Oroscopo Gemelli 14 dicembre: entro questo week end potresti fare un incontro molto interessante, fatti trovare pronto, anche se in questo periodo non ti senti affatto in sintonia con gli altri. Sul lavoro, stai vivendo un momento un po’ sottotono perché hai poca energia. Le cure che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Cancro 14 dicembre: quella di oggi sarà una giornata un po’ dubbiosa a causa della Luna in opposizione, ti consiglio di lasciar perdere le persone che ti fanno solamente innervosire. Sul lavoro sei poco concentrato, inoltre potrebbe esserci qualche ritardo, rimanda tutti gli appuntamenti importanti. Ti senti un peso addosso, forse devi liberarti di qualche responsabilità.