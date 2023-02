Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 14 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è favorevole e tutte le stelle sono dalla tua parte, potresti vivere un incontro interessante. Potrebbero arrivare nuove offerte di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Chi vive una relazione lunga, ha bisogno di riflettere. Siete sicuri/e che faccia per voi o avete bisogno di altro? Cercate di rispondere onestamente a queste domande, almeno alla parte più intima di voi. A lavoro arriva un grandioso progetto, attenzione a studiare tutto nel dettaglio per non farvi fregare!

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Le stelle sono ambivalenti con te, a lavoro tutto procede molto bene, mentre la tensione nei rapporti interpersonali è alta. Attenzione ai litigi in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In amore non hai le idee chiare. Non illudere o confondere altre persone con i tuoi subbi e stai alla larga dal sagittario. Entro metà maggio arriverà una forte crisi economica, mettete via qualche risparmio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Non sottovalutare un nuovo incontro, ma chiarisci al meglio la tua situazione e le tue esigenze. Giove in contrasto genera qualche problema economico, fai attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna dissonante vi rende un po’ nervosi/e, ma cercate di mantenere la calma con chi non vi ha fatto nessun torto. Sul piano professionale hai molte ambizioni, porta pazienza in questo periodo stagnante.