Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata positiva per i sentimenti, se devi chiarire qualcosa con il partner è il momento di agire. Sul lavoro invece Venere dissonante fa sentire un pò di stanchezza, cautela con il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire. Sul lavoro invece non è il momento di fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna nel segno invita a vivere le emozioni senza remore. Sul lavoro invece se hai dei dubbi temporeggia, non farti prendere dalla fretta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere contraria indica la necessità di una certa prudenza in amore. Sul lavoro invece evita le discussione e non affaticarti più del dovuto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Anche se non si registrano grandi novità la situazione per i sentimenti è positiva. Sul lavoro invece l’energia non ti manca, sfruttala!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi ci sono piccoli dubbi, niente che non si possa rivolvere con il dialogo. Sul lavoro invece fai valere le tue idee e se decidi di abbandonare un’impresa fallo a testa alta.