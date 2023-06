Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Nervosismo di coppia, gelosie, agitazione ma anche momenti felici e grandi soddisfazioni. Questo e molto altro nel nuovo oroscopo del giorno del 14 giugno a firma di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: senti la necessità di vivere un rapporto stabile, non hai più voglia di rapporti occasionali senza senso. Oggi hai una bella carica positiva. Sul lavoro potresti avere qualche problema dovuto alla mancanza di attenzione oppure potrebbe esserci qualche ritardo. Hai sempre mille cose da fare e questo potrebbe causarti emicranie e stanchezza, cerca di riposarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sei molto schietto, ma a volte esageri e rischi di passare dalla parte del torto. Oggi la Luna è nel tuo segno zodiacale e proverai una serie di sensazioni. Sul lavoro sai bene cosa fare, ma sembra che alcuni colleghi siano contro di te. Questa sera non strafare e concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: devi ritrovare la passione che avevi un tempo, magari potresti organizzare un bel week end romantico. Nella giornata di oggi ti sentirai molto ottimista. Sul lavoro non esitare a far partire dei nuovi progetti, hai delle idee valide e presto riceverai dei consensi. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: le coppie sposate passeranno una giornata all’insegna del nervosismo, ma anche per i single questa giornata non è delle migliori. Cerca di lasciarti alle spalle tutti i pensieri negativi. Sul lavoro, se ci sono dei problemi, rifletti con calma e vedrai che troverai una soluzione. Ultimamente non riesci a dormire molto bene perché ti svegli in piena notte e inizi a pensare.