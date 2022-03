Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 13 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: se c’è qualcosa che non funziona in amore, non fatene un dramma, presto le cose volgeranno per il meglio. Non esasperate le tensioni sul lavoro: prossime 48 ore cruciali per voi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: il periodo aiuta molto il vostro recupero emotivo, ma la strada da fare è ancora molto lunga. Prendete del tempo sul lavoro, e non fate scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: anche nel gioco può nascere una profonda relazione in questo periodo di forti emozioni. Soluzioni in arrivo per i problemi accumulatisi nel mondo professionale. Non mollate la presa!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: amore a gonfie vele, oggi e anche domani, cielo sereno e pacifico. Lavoro, invece, più turbolento, sappiate prendervi il vostro tempo per le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Venere inizia oggi un transito ostile per voi, non sopportate le discussioni in amore. Tanta pazienza anche sul lavoro, sembrate piuttosto tesi oggi e domani.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: sensazioni strane quelle che vi passano per la mente, il periodo vi aiuta a rivedere alcune scelte passate. Qualche complicazione dal punto di vista del lavoro, fate attenzione.