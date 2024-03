Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cosa ci aspetta in questa giornata di giovedì 14 marzo? Prova a raccontarcelo Paolo Fox con il suo celebre oroscopo.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Cari Ariete, attenzione ai rapporti con gli altri e soprattutto alle parole che userete in determinate situazioni, non agitatevi troppo perché siete reduci da un periodo di fatica e non avete ancora recuperato la forma. C'è poi proprio chi in questo momento non sta bene e il nervosismo rischia di fare anche peggio… tuttavia non disperate perché il 2024 vi regalerà enormi soddisfazioni, dovrete solo armarvi di pazienza e aspettare che questo caos passi da solo per farvi entrare in una fase migliore

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Vi attendono 48 ore importanti per riconsiderare un amore, riavvicinarvi a qualcuno o confrontarvi su una faccenda delicata. Sono comunque giornate da dimenticare in amore visto che c'è un distacco fisico o psicologico da fronteggiare, chi ha una relazione dovrebbe arrivare "vivo" al weekend per poi parlare con il partner e capire come aggiustare il tutto. Ci sono ancora molti crucci riguardo i soldi, negli ultimi mesi ci sono state molte spese per la casa o un trasferimento inaspettato. Fatevi due conti per valutare la situazione ed arginare le emorragie.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, è il momento di fermarvi e ragionare seriamente sul da farsi, soprattutto se c'è insoddisfazione riguardo i guadagni: le risorse non vi bastano, nonostante i tanti impegni, dunque è tempo di capire cosa fare. Meglio farlo subito perché la seconda parte del 2024 vi lascerà meno spazio per le riflessioni, cercate di lasciare indietro i piccoli dispiaceri familiari vissuti in passato e concentratevi sul presente perché non potete sottovalutare nulla ora.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Cancro (21 giugno - 22 luglio)

La Luna e Venere vi sosterranno in amore in queste 24 ore, ora sta a voi capire cosa volete in ambito sentimentale: potete scegliere tra una relazione che duri in eterno o un flirt, una storia part-time, meno impegnativa ma comunque appassionante. Sul fronte lavorativo avrete presto l'opportunità di fare una scelta o di rinnovare un contratto.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

vete voglia (e bisogno) di recuperare sintonia e intimità con il partner: ultimamente avete trascurato un po' troppo i sentimenti, cercate di puntare sulla vicinanza fisica e sui gesti che spesso valgono più di mille discorsi o parole. In questo periodo, tra l'altro, potete trasmettere una grande forza e passione alle persone che amate quindi non sprecate quest'istinto naturale che vi muove. In ogni caso non disperate perché vi aspetta un fine settimana di recupero importante, approcciatelo con positività ed entusiasmo

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

La Luna e Giove, ma in generale gran parte delle stelle, vi sostengono e vi incoraggiano ad andare avanti e lavorare bene per godere di grandi vantaggi a partire dalla seconda parte dell'anno: entro l'estate qualcuno dovrà chiudere un accordo, altri stanno mandando avanti un progetto e altri ancora sono impegnati con un sperimentazione, magari un nuovo lavoro o l'adattamento in una situazione diversa dal solito. Ciò che conta sarà muoversi bene in questi mesi, non rimanere fermi, qualcosa di buono sicuramente accadrà.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

I nati sotto questo segno rischiano di sentirsi spenti, sotto tono e nervosi in questi giorni: ultimamente vi siete arrabbiati parecchio, tra contrasti con i colleghi o imprevisti che vi hanno rallentato facendovi indispettire… proprio voi che volete sempre vivere in armonia con chi vi sta vicino, lontano dalle tensioni e dai problemi. Purtroppo tutto ciò non sempre è possibile, cercate di recuperare un po' di forza e grinta per tirarvi su e affrontare al meglio questa fase difficile (ma comunque passeggera).

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Possibili disagi in casa, il periodo non è dei migliori ma resistete perché man mano che vi avvicinerete all'estate vedrete notevoli miglioramenti. Riuscirete ad ottenere sempre di più con il passare dei mesi anche se in amore servirà ancora molta pazienza (e fiducia) nel partner, suggerimento che per i nati sotto questo segno vale doppio se in passato hanno vissuto una grande delusione. Navigate a vista tappando le falle e presto le cose gireranno bene anche per voi.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

State vivendo un periodo di alti e bassi causati da qualche intoppo: a volte vi sentite sulla cresta dell'onda, altre invece accusate qualche problemino fisico. Non ignorate proprio quest'ultimo aspetto, il segnale che forse dovete rallentare i ritmi, e cercate di curare di più la forma. Avete tante responsabilità o c'è una persona che sta bloccando un vostro progetto al quale tenete molto. In amore, inoltre, prevale l'incertezza perché siete confusi e forse non sapete nemmeno bene cosa volete

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

In queste ore sarà importante cercare di sistemare ogni diatriba, ogni tensione attorno a voi perché non si può continuare così. In amore e in famiglia servirà adoperarsi per recuperare più tranquillità, maggior serenità e soprattutto la calma e la lucidità per fare le cose. I single potranno conoscere nuove persone, se solo lo vorranno, perché non ci sono limiti particolari ma solo quelli (in alcuni casi) auto imposti. Attenzione agli adolescenti irritanti, è qui che dovrete avere più pazienza…

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

In arrivo nuove idee e soluzioni alle difficoltà pratiche e soprattutto la voglia di riprendere in mano alcuni progetti che avevate accantonato (o addirittura abbandonato per una serie di motivi): dovrete lavorare da subito sapendo che, comunque, prima di veder concretizzate le cose dovrete attendere il mese di giugno. A tutto ciò aggiungete lo stimolo di coltivare nuovi progetti e programmare per i prossimi mesi. Giornate interessanti anche riguardo l'amore, la primavera sta arrivando e si vede.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Scacciate via le emozioni e i pensieri negativi, fate spazio ai nuovi progetti e alle cose belle da realizzare entro la fine di maggio. Volete dar vita a nuove idee e fareste bene a sfruttare a pieno i mesi prima dell'estate, cose da realizzare entro la fine di maggio. Allo stesso tempo però occorre particolare prudenza se state frequentando una persona dei Gemelli o della Vergine, non gettatevi a capofitto se dall'altra parte non avete le risposte giuste.