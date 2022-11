Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 14 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bello questo cielo per i sentimenti, potresti vivere emozioni autentiche. Sul lavoro una chiamata potrebbe sbloccare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di essere maggiormente tollerante e se ti interessa una persona fatti avanti. Sul lavoro sono in arrivo delle interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore dovrai fare una scelta, non è mai bene tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro recupero dal giorno 16.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai bisogno di costanti conferme e il partner non sempre è disposto ad accontentarti. Sul lavoro invece, dopo tanta gavetta, potrai dire la tua su una questione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cielo intrigante per le coppie che si vogliono bene, non escludo la possibilità di mettere in cantiere qualche progetto importante. Sul lavoro invece, cerca di non alimentare polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: I sentimenti tornano ad essere protagonisti nella tua vita, se sei solo faresti bene a guardarti attorno. Aria di novità sul lavoro, fai valere le tue idee!