Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore con la Luna favorevole hai grandi possibilità di fare incontri speciali e interessanti. A lavoro potresti ripartire da zero. Può capitare in questo autunno di iniziare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sarà un giovedì sottotono con la Luna dissonante. A lavoro in questi giorni sei poco concentrato, meglio rimandare al fine settimana tutte le questioni importanti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore giornate un po’ controverse, anche per chi ha iniziato una storia da poco. A lavoro momento favorevole sia per gli studenti, sia per le persone che devono impegnarsi in un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore rimanda inutili polemiche con il partner, non è il momento adatto. A lavoro giorni ideali per concretizzare o portare avanti un progetto di lavoro a cui tieni molto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi potresti rimanere coinvolto in una situazione complicata, anche in famiglia. A lavoro non trascurare i contatti, ma è una giornata che ti farà perdere un sacco di tempo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è un periodo di verifica per in sentimenti, attenzione alle parole, soprattutto da sabato. A lavoro avrai qualche intoppo e anche una questione economica tornerà alla ribalta, cerca di risolvere il tutto entro domani.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore oggi recuperi con Luna, Giove e molti altri pianeti favorevoli. Se il cuore è solo da tempo cerca di farti notare di più. A lavoro oggi sarai molto coinvolto in una situazione un po’ delicata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ecco due giornata da prendere con le pinze, sconsiglio azzardi sopratutto a livello verbale. A lavoro oggi e domani abbiamo un cielo di lieve calo ma per fortuna si recupera già a partire da sabato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore altra giornata interessante visto che Luna e Venere sono molto favorevoli. A lavoro giornata di recupero, oggi non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore per chi ha famiglia in questo periodo le spese di casa hanno la prevalenza su tutto il resto. A lavoro chi sta cercando un primo impiego troverà nuove opportunità ma non molto remunerative.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se c’è una persona che ti interessa approfondisci la sua conoscenza. A lavoro non avere paura di portare avanti un cambiamento drastico nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore finalmente avrai una risposta entro la fine della settimana, che ti farà vedere le cose in maniera più lucida. A lavoro troppi conflitti, non ti senti soddisfatto.

Per rimanere aggiornato su ricorrenze, avvenimenti, santo, compleanni e proverbio di Giovedì 14 Ottobre, consulta l’almanacco del giorno