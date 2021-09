Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Inizio di settimana complesso per le coppie che hanno avuto già discussioni nel passato. Sul lavoro invece se sei all’inizio di un nuovo progetto vai avanti con determinazione e non scoraggiarti.

Toro: Oggi potrai trovare affetto e comprensione, la Luna torna in buon aspetto. Sul lavoro invece con Saturno contrario dovrai superare alcune incertezze.

Gemelli: In amore negli ultimi giorni potrebbero essere sorti bettibecchi. Lavoratuvamente parlando invece c’è da rivedere qualche rapporto, attenzione alle spese.

Cancro: Giornata che parte a rilento per i sentimenti soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro invece attenzione a questioni di carattere economico, sembra che i conti non quadrino.

Leone: In amore c’è qualche polemica di troppo, probabilmente sei attratto da persone già impegnate o lontane. Lavorativamente parlando invece attenzione a questioni di carattere pratico, pondera bene le tue decisioni.

Vergine: In amore una persona non ti convince a pieno, hai bisogno di tempo per capire. Invece sul lavoro devi ridefinire alcune situazioni da tempo bloccate.

Bilancia: In amore non dare spazio a persone che non meritano il tuo interesse. Lavorativamente parlando invece sei un po’ nervoso per le numerose cose da fare, la Luna dissonante porta confusione.

Scorpione: Fine settimana positivo per i sentimenti, favorite le coppie di lunga data. Sul lavoro invece nonostante Saturno contrario, potrai venire a capo di problemi legati alle finanze.

Sagittario: Pomeriggio sottotono per i sentimenti, cerca di sfruttare la mattinata quando la Luna sarà nel segno. Lavorativamente parlando invece potrai risolvere eventuali dissidi nati nel recente passato.

Capricorno: Nel pomeriggio con la Luna nel Segno le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece potrai superare la crisi che c’è stata lo scorso anno.

Acquario: Venere dissonante suggerisce che le storie che nascono adesso devono essere ben calibrate. Sul lavoro invece devi fare attenzioni alle finanze, pondera bene le spese.

Pesci: Con la Luna favorevole le storie che nascono oggi hanno una marcia in più. Lavorativamente parlando invece non sprecare le occasioni, ci sono buone probabilità che tu possa accettare incarichi gratificanti da qui al prossimo futuro.

