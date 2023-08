Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

La Luna e il Sole sono in buon auspicio oggi. Cambiamenti, trasferimenti e nuove iniziative lavorative sono all’orizzonte. Infatti, l’estate è la stagione migliore, in più questo ferragosto nasce con pianeti amici. Le relazioni che nascono ora sono importanti.

Toro

C’è qualcosa che non va. Potreste amare molto qualcuno, ma non sentite più il ritmo veloce di una volta. Il Toro è un segno che ha bisogno di sentirsi vicino alla persona amata, e non a caso non si accontenta di parlare, vuole carezze e baci, e non ama le relazioni a distanza. Questo Ferragosto ha il Sole e la Luna in posizione opposta e potrebbe essere turbato da questioni banali o semplicemente voler stare un po’ da solo. Si consiglia il massimo relax.

Gemelli

Se state frequentando un Leone, un Ariete o un Acquario, questo potrebbe essere un buon momento per esprimere le vostre opinioni. Vi piace chiacchierare. Potreste innamorarvi di qualcuno a livello spirituale più che fisico. Chi ha una relazione da molto tempo cercherà una rassicurazione. Se non provate più amore, questo è un momento interessante per impegnarvi ed eventualmente incontrare qualcuno.

Cancro

È un buon momento per sistemare questioni importanti, anche di lavoro; è agosto, quindi prendetevi una pausa per rilassarvi, pensare a ciò che volete risolvere e tornare a ciò che è importante da mercoledì 23, oppure potreste rimettervi in gioco ricevendo la telefonata che stavate aspettando. Sul fronte dell’amore, attenzione alla gelosia. Chi ha famiglia o genitori tornerà a casa per vari motivi.