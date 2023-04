Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo non è il momento giusto per pensare all’amore, anche sei hai Venere dalla tua parte, devi pensare a trovare soluzioni di carattere lavorativo e finanziario. Tra oggi e domani potresti vivere qualcosa di bello, quindi non chiuderti in casa. Vai avanti sul lavoro, grazie alla buona volontà riuscirai a sbloccare tutto. Dovresti riposare un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi vuole vivere un’avventura può farsi avanti perché questo è il momento giusto, quindi non chiuderti in casa. Sei pieno di sensualità e riesci a esprimere tutto ciò che senti. Buone notizie sul lavoro perché sono in arrivo soluzioni legali. Non dovresti fare troppo tardi per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo è un momento pieno di occasioni per te, potrebbe addirittura tornare qualcuno che fa parte del tuo passato. Giornata dolce e ricca di romanticismo. Saturno contrario rallenta i tuoi ritmi sul lavoro, ma arriverà comunque un po’ di stabilità, quindi non disperare. Dormi di più, hai bisogno di ricaricare le energie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere sarà nel tuo segno a partire dal 7 maggio e ti aiuterà a fare delle scelte amorose importanti. Questo è il momento giusto per chiudere i rapporti privi di senso. Cerca di non metterti contro persone a lavoro che potranno aiutarti in futuro. Stai vivendo delle giornate molto ansiose.