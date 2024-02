Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cosa dice l'oroscopo per oggi, giovedì 15 febbraio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Ariete

Luna favorevole ai nati sotto questo segno, finalmente si può ripartire dopo una pausa involontaria (o qualche imprevisto di troppo che vi ha rallentato) e non si esclude che un amore possa decollare entro primavera! Potrebbero anche arrivare nomine, chiamate e cambiamenti che dipenderanno dall'età e dalle circostanze. Gran parte di voi sente che qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso e che c'è più voglia di mettersi in gioco, in generale va decisamente meglio rispetto alla pesantezza (anche fisica) degli ultimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Toro

State vivendo una fase di trasformazione e c'è il rischio che qualche riferimento possa cambiare, sia a livello personale che professionale, il che da una parte vi agita e dall'altra vi stuzzica perché sentite il bisogno di novità. Entro maggio andranno fatte scelte importanti che riguardano programmi o progetti in cui siete coinvolti, o di cui siete direttamente responsabili, ma anche chiarimenti. L'arma migliore, in ogni caso, sarà la diplomazia unita alla determinazione. Non riversate le tensioni nel rapporto di coppia o in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Gemelli

State cercando di ottenere qualcosa di meglio rispetto al passato, chi non sta benissimo dal punto di vista fisico dovrebbe tutelarsi un po' di più e non strafare. É vero che per voi non è facile, visto che non vi fermate mai, ma mettere troppa carne al fuoco vi fa arrivare esausti a fine giornata e non è proprio il caso. Venere sta per iniziare un transito importante che permetterà alle coppie in crisi di chiarire come stanno le cose, ma anche ai single di fare conoscenze speciali.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Cancro

Finalmente potete contare su stelle migliori rispetto ai giorni scorsi, stanno tornando attivi tutti i pianeti che a inizio mese erano in opposizione. Avete bisogno di liberarvi di un peso, chiarire alcune questioni che vi lasciano nell'incertezza e vivere con maggior serenità. Per il resto non sarà affatto difficile cavalcare l'onda che vi porterà lontano, soprattutto i liberi professionisti che entro l'inizio della primavera avranno una buona proposta da sfruttare o da considerare.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Leone

Siete reduci da un periodo di preoccupazioni, siete stati in pensiero per qualcuno o vi siete sentiti sotto un vero proprio peso che vi ha innervosito o demoralizzati. Tiratevi su come avete sempre fatto, siete orgogliosi e battaglieri quindi non farete fatica a reagire a questa fase un po' complicata soprattutto emotivamente. Affrontate le situazioni che sono andate male, potrebbe essere arrivato il momento anche di una riflessione d'amore.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Vergine

Luna e Venere favorevoli permettono di ridiscutere molte cose, segnando punti a vostro favore e andando a migliorare ciò che vorreste sistemare nelle vostre vite. Chi deve rendere conto del proprio operato, invece, è un po' nervoso o crede di non essere supportato dalle persone giuste… e le persone che stanno vivendo un disagio particolare potrebbero pensare di cambiare aria nella seconda parte del 2024. Weekend importante in arrivo per chi vuole rivalutare un amore, vi attendono ore decisive!

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Bilancia

Credete di più nelle vostre capacità, è una caratteristica essenziale per superare quell'incertezza che vi sta condizionando e che è stata a dir poco dominante nella prima parte di febbraio. Finora per quieto vivere avete cercato di mantenere tutto sotto controllo, ora le cose cambiano e volete finalmente chiarezza (anche se questo significa mettere qualcuno con le spalle al muro). Ripensate all'amore: le storie nate, o recuperate, nel corso delle ultime due settimane saranno supportate da Venere favorevole!

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Scorpione

Qualcosa vi turba e vi distrae da ciò che invece dovrebbe tenervi concentrati: possibili tensioni o incomprensioni nel rapporto di coppia, le giornate di sabato e domenica saranno sicuramente migliori per recuperare serenità ma dovrete stare attenti (soprattutto alle parole) ancora per qualche giorno… Nodi in arrivo al pettine nella seconda metà di febbraio, non sarà più possibile rimandare i confronti. Curate di più la forma fisica, siete stanchi e si vede!

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Sagittario

Entro il 23 febbraio potreste ricevere una conferma, segnale che potete dare il via a tutte le emozioni positive (grazie a diversi pianeti in ottimo aspetto): è il momento di scrollarsi di dosso ansie, turbamenti e problemi in favore di una fase un po' più serena! Dovreste curare di più l'aspetto fisico perché nell'ultimo weekend, per una serie di motivi, vi siete stressati molto e qualcuno si è addirittura arrabbiato per qualcosa. Chi vuole verificare un sentimento non si mette all'angolo, Venere sta per tornare favorevole.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Capricorno

In arrivo giornate interessanti, cercate di sfruttare al meglio soprattutto quella di giovedì perché potrebbero arrivare davvero ottimi risultati! Siete stanchi perché avete un sacco di cose da fare, forse troppo… d'altronde avete deciso di rimettervi in gioco dal punto di vista pratico, provando a superare perplessità e situazioni che in passato avevano generato qualche problema di troppo. Conferme d'amore in vista, solo chi non le cerca non vedrà miglioramenti. Favoriti i progetti a breve termine per le coppie sposate, come ad esempio un bel viaggio!

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Acquario

Siete nel mezzo di un periodo di grandi cambiamenti, valorizzati dai pianeti che stanno transitando nel vostro segno. Questo è un periodo che porta favori, possibili riconferme e novità positive da accogliere con il miglior atteggiamento possibile. L'amore adesso può esser gestito con grande efficacia, al punto che i nuovi incontri o le decisioni in merito a rapporti passati saranno più facili da gestire e (nel caso in cui fossero negative) meno pesanti da digerire.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2024: Pesci

Chi lavora in proprio, o in passato ha fatto una proposta, non è escluso che riceva una buona offerta assolutamente da valutare. Bisogna battere il ferro finché è caldo, il periodo tra febbraio e maggio deciderà l'andamento dell'estate (e dei mesi successivi) quindi lavorate bene ora per raccogliere in seguito! State vivendo un periodo di alti e bassi dal punto di vista psicofisico, a volte vi sentite al top della forma e in altre occasioni siete perplessi, turbati e scossi. Se ci sono perplessità sentimentali parlatene entro domenica, il weekend sarà più incerto in tal senso.