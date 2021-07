Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La mattinata è migliore rispetto al pomeriggio, che con sé porta un po’ di agitazione in amore. Sul lavoro, non sottovalutare le nuove proposte e se pensi che qualcosa non stia funzionando bene bisogna parlare!

Toro: In amore la giornata parte bene, poi potrebbero esserci delle perplessità. Sul lavoro, bisogna ritrovare la serenità: meglio non mettersi contro qualcuno!

Gemelli: In amore il pomeriggio è migliore della mattinata. Non temere perché anche se qualcosa non va alla grande questo non significa che la storia non funziona più. Sul lavoro, gli incontri sono favoriti, ma sarebbe bene risolvere i problemi burocratici e legali!

Cancro: Mattinata nervosa in amore, ma nel pomeriggio tutto tornerà al suo posto e trascorrerai un bel momento con il partner. Sul lavoro, bisogna sfruttare al meglio il mese di luglio!

Leone: I pianeti sono dalla tua parte e in amore stanno arrivando delle soddisfazioni. Sul lavoro, il periodo è buono ma Saturno è contrario!

Vergine: In amore se hai messo da parte il partner potrebbero nascere dei piccoli problemi. Sul lavoro, da una parte sei protagonista, dall’altra c’è qualcosa di complicato da gestire!

Bilancia: In amore oggi sarebbe bene evitare le polemiche. Sul lavoro, prendi tutto con le pinze, ma non temere: la Luna è nel tuo segno e presto arriveranno belle novità!

Scorpione: In amore i rapporti forti non dovranno fare i conti con la crisi, ma è meglio dare spazio ai sentimenti veri e importanti. Sul lavoro, le soluzioni che stanno arrivando non sembrano quelle giuste!

Sagittario: La Luna torna favorevole nel pomeriggio: occhio perché con una persona nata sotto il segno della Bilancia o del Leone potresti fare bei progetti. Sul lavoro, giornata ottima per valutare nuove idee!

Capricorno: Belle novità in amore, cerca di non forzare qualcosa di impossibile. Sul lavoro, potresti cambiare gruppo se qualcuno non ti piace!

Acquario: Giornata ottima per i sentimenti, tutta da vivere. Sul lavoro, occhio agli investimenti e alle questioni economiche: bada bene alle spese!

Pesci: In amore è meglio essere chiari, ma il pomeriggio tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro, buone notizie in arrivo entro l’autunno!

