Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 15 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Incontri intriganti questa notte, bene anche la situazione sentimentale per i single. Sul lavoro, cerca di rilanciare i tuoi progetti e di fare qualcosa di importante per te stesso!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sei tranquillo, hai ritrovato la tua serenità e probabilmente in amore hai voglia di rimetterti in gioco. Gli lavoro, bene per chi ha un’attività indipendente. Il problema è uno: ci sono pochi soldi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte, quindi bene la sfera sentimentale. Sul lavoro, cerca di non essere così drastico nei giudizi: c’è sicuramente qualcosa da rivedere!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La giornata è un po’ noiosa, oggi ti conviene prendere le distanze dalle polemiche in famiglia. Sul lavoro, cerca di non fare le cose di fretta!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi non hai tanta pazienza, quindi rimanda ogni discussione in amore a domani. Sul lavoro, ora sarai in grado di superare ogni perplessità!