Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 15 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: rispetto a ieri va sicuramente meglio, ma cerca di non alzare troppo i toni, la Luna nel tuo segno ti porta ad essere molto agitato. Fai attenzione a certe polemiche di troppo con una persona nata sotto il segno della Bilancia. Le cose sul lavoro vanno meglio, infatti hai molti più stimoli rispetto al passato. Stasera concediti un po’ di relax e cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo per te è un periodo molto buono che ti permetterà di reagire bene anche alle delusioni. Se desideri avere un figlio, questo è un momento favorevole. Nei prossimi giorni vivrai delle emozioni molto intense. Da domani Giove entrerà nel tuo segno e ti permetterà di presentare dei progetti importanti sul lavoro. Le cure che inizierai oggi sono favorite e questo è anche il momento giusto per iniziare una dieta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi hai un buon recupero psicofisico, ne avevi proprio bisogno dopo questo week end. Finalmente hai voglia di costruire cose nuove rispetto a quelle del passato. Sul lavoro hai in mente molti progetti da portare avanti, ma forse sarebbe meglio parlarne prima con il tuo capo. Cerca di non agitarti troppo stasera.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: potresti iniziare a fare dei progetti in grande stile con una persona nata sotto il segno dei Pesci o del Toro. Il cielo è dalla tua parte e ti porterà tanti stimoli. In ambito lavorativo forse dovrai rivedere un accordo, ma non preoccuparti perché le stelle favorevoli ti permetteranno di recuperare alcuni errori che hai fatto in passato. Cerca di non stancarti troppo.