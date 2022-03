Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 15 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Dovete ritrovare il vostro equilibrio interiore. Attenzione ai conflitti con i parenti. Lasciate libero il cuore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Lasciate stare l’amore per oggi: Luna dissonante. Le relazioni nate in questo periodo non sono il massimo. Sul lavoro avete voglia di novità: di cambiare aria, provare cose nuove… fatelo, sarete premiati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: E’ una giornata interessante per l’amore, ma fate attenzione alle interferenze esterne. Pesate bene prima di agire sul lavoro: rischiate di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore è promettente a partire dal 17: anche i separati potrebbero ritrovare un po’ di serenità. Siete preoccupati per il lavoro e sapete che dovete trovare nuove strategie.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna in opposizione oggi, per quanto riguarda l’amore: evitate conflitti. Siete confusi sul lavoro probabilmente a causa del cambiamento che cercate ma non arriva: non sapete se continuare come fate oppure ricominciare da zero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Momento strano per le relazioni. Oggi potreste sentirvi agitati. Sul lavoro Giove è opposto e vi fa vedere tutto nero: attendete qualche tempo.