Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alcune persone godranno della protezione delle stelle, altri di pianeti in contrasto. Ecco tutto quello che c’è da sapere leggendo le previsioni astrali di Paolo Fox, contenute nell’oroscopo del 15 marzo.

Oroscopo Ariete: Le stelle proteggono soprattutto la sfera sentimentale, soprattutto nel corso di questo weekend. Soprattutto le coppie giovani e quelle appena nate, vivranno un fine settimana di pieno coinvolgimento e di passione. Cercate di non rovinare questo momento così coinvolgente con polemiche inutili legate a vecchie questioni del passato. Gli astri proteggono anche coloro che hanno grandi progetti in mente. Addirittura i primi giorni di aprile saranno ancora migliori.

Oroscopo Toro: State attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti. Dovrete accettare situazioni nuove s sfruttarle a vostro favore, piuttosto che fare resistenza impedendo ciò che è ineluttabile. Spesso i cambiamenti mettono a dura prova le persone, ma col tempo si rivelano sempre costruttivi e fondamentali per la nostra crescita. Entro il mese di maggio molte situazioni ancora in bilico potrebbero risolversi a vostro favore.

Oroscopo Gemelli: Venere dissonante non depone a vostro favore, soprattutto per quanto concerne l’amore e la comunicazione. Soprattutto le coppie di lunga data che ormai si trascinano stancamente, potrebbero vivere un fine settimana molto tormentato. Per uscire fuori da questo problema occorrerebbe un serio confronto in cui chiarire una volta per tutte quelle situazioni che non vanno. E se proprio non ci sono spiragli per migliorare l’attuale situazione, sarà necessario trarne le dovute conseguenze.

Oroscopo Cancro: Da domani, per voi del Cancro, inizierà una fase astrologica molto promettente, ricca di spunti, belle sorprese ma anche soddisfazioni a livello lavorativo. Secondo l’oroscopo del giorno, potrebbero essere in arrivo delle belle promozioni soprattutto per coloro che hanno studiato molto o si sono impegnati a fondo in un progetto importante. Cercate di cogliere la palla al balzo per aumentare le vostre entrate. Chi svolge un lavoro autonomo, dovrà cercare una mediazione.

Oroscopo Leone: Giove dissonante potrebbe portare tensioni in famiglia soprattutto per questioni legate alla gestione dei soldi o ad altri aspetti pratici. Dovrete cercare di gestire il vostro denaro con parsimonia, evitando inutili spese. In questo momento non vi è possibile fare passi più lunghi della gamba, meglio giocare sulla difensiva. La posizione di Venere, decisamente molto positiva. aiuterà soprattutto coloro che stanno cercando l’anima gemella. Nuovi incontri in arrivo.

Oroscopo Vergine: Casa, lavoro e spese saranno tra i temi più dibattuti in famiglia. Potrebbero nascere dei contrasti o delle tensioni con le persone che amate. Le stelle vi consigliano di moderare i toni, evitando scenate o colpi di testa che potrebbero peggiorare le cose. Ci saranno delle tensioni soprattutto nelle coppie in cui uno dei due sta portando avanti dei progetti importanti. Magari la gelosia del partner potrebbe essere il vero problema da risolvere.

Oroscopo Bilancia: La giornata odierna potrebbe portare ancora tensioni nelle relazioni interpersonali. Magari ci sarà qualcuno che proverà ad infastidirvi o che per lungo tempo vi ha tenuto sotto scacco. Adesso sarete voi che vorrete togliervi il sassolino dalla scarpa, dicendo chiaramente in faccia quello che pensate, senza alcun timore reverenziale. Forse siete arrivati al limite della sopportazione e non intendete più trascinare avanti delle situazioni inaccettabili.

Oroscopo Scorpione: La posizione di Venere vi rende decisamente più affabili e più inclini a vivere i sentimenti con maggiore coinvolgimento. Secondo l’Oroscopo del giorno, adesso siete disposti a seppellire l’ascia di guerra, soprattutto se recentemente sono nate tensioni in famiglia o nei rapporti con il partner. L’unico neo rimane la gestione dei soldi che presenta aspetti molto problematici soprattutto per chi ultimamente ha lavorato saltuariamente.

Oroscopo Sagittario: La noia e la monotonia potrebbero rappresentare una grossa insidia per coloro che vivono una storia che si trascina da molto tempo. Dovreste impegnarvi di più per rendere la vostra storia più divertente ed esaltante, magari prendendo voi l’iniziativa per organizzare qualche evento stimolante. Queste stelle favoriscono soprattutto i single. Sono in arrivo delle opportunità intriganti per conoscere persone nuove e stimolanti.

Oroscopo Capricorno: La posizione di Venere stimola il vostro lato sentimentale. Magari un’amicizia speciale potrebbe diventare qualcosa di molto più importante. Ci saranno tutte le condizioni per conoscere persone nuove e per innamorarvi, soprattutto se cercate da tempo la persona giusta. Quindi cercate di non chiudervi in casa e aprite le porte del vostro cuore. Nei prossimi giorni ci sarà modo di concludere un accordo importante a livello professionale.

Oroscopo Acquario: Con queste stelle torna la voglia di mettervi in gioco, di esplorare nuovi orizzonti, di fare cose nuove e di non fossilizzarvi sempre sulle solite cose. L’importante, per voi, sarà avere al vostro fianco una persona che sappia stimolarvi e che vi sappia incentivare, piuttosto che avere accanto una persona che frena le vostre ambizioni. In ogni caso la cosa da fare sarà quella di costruire attorno a voi un ambiente fertile e aperto ai cambiamenti.

Oroscopo Pesci: Secondo l’Oroscopo del giorno, questo è il momento di progettare cose nuove e di tirare fuori le vostre ambizioni. Con queste stelle, ogni progetto che inizia adesso, potrebbe avere degli sviluppi davvero soddisfacenti. Cercate di non frenare il vostro entusiasmo e di non limitare i vostri orizzonti. Se avete al vostro fianco persone che proveranno ad ostacolare il vostro cambiamento, farete bene ad allontanarlo. In questo momento avete bisogno di persone stimolanti e costruttive.