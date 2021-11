Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore all’improvviso l’amore può manifestarsi in tutta la sua potenza. A lavoro potrebbe arrivare presto una opportunità per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore nel rapporto che vivi è probabile che ci sia qualcosa da rivedere. A lavoro non sottovalutare proposte che sarebbe meglio considerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore le stelle non aiutano coloro che cercano di recuperare un amore, ma solo quelli che vogliono vivere nuove relazioni. A lavoro chi ha avuto un calo economico potrebbe sfruttare questo Giove per una buona idea.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi valutare la situazione dei tuoi sentimenti, ma senti che sei stanco. A lavoro la situazione conferma che sei in una fase di forte disagio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore considera che quello che dici oggi potrebbe essere importante. A lavoro una risposto decisiva potrebbe tardare per colpa dell’opposizione a Giove e Saturno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è davvero un periodo miglioro per i sentimenti, ora Venere non è infastidita dalla Luna, emozioni forti entro il 18. A lavoro hai delle buone idee, lavoraci.