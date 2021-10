Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La situazione generale invita alla prudenza, fai attenzione a ciò che dici al partner. Nel lavoro diciamo che non è un periodo molto favorevole, aspetta ancora qualche settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Una giornata quella di oggi che aiuterà gli incontri, anche solo per coloro che vogliono recuperare terreno. Nel lavoro porta avanti i progetti ma senza troppe pretenziosità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore non manca ma stai discutendo un po’ troppo con il partner e i suoceri! Nel lavoro le tue azioni richiedono chiarezza e sincerità, un po’ di tensioni per i soldi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stai cercando di instaurare un rapporto tranquillo in amore, e potrebbe funzionare. Giove e Saturno favorevoli per il lavoro, potrebbero arrivare nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se stai vivendo una storia da tempo ti consiglio di riflettere sulle scelte da fare. Se hai un lavoro da dipendente e stai pensando di cambiare questo è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornate molto intense per i cuori solitari. Nel lavoro anche periodo favorevole per gli incontri, nuove offerte in arrivo.