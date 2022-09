Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 15 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Una buona Luna è in arrivo e aiuterà nei rapporti amorosi. Sul lavoro è meglio esaminare le situazioni prima di dire la propria.

Oroscopo Paolo Fox Toro: in amore è un periodo importante ma cerca di stabilire cosa non va nella coppia. Sul lavoro non tutti sentono di essere appagati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in amore c’è ancora troppo conflitto. Sul lavoro muoviti con diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore ti senti più forte ma non rinchiuderti in casa. Non escludo novità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Rimanda a domani le discussioni con la tua dolce metà. I risultati cambiano a seconda delle situazione ma questo è un oroscopo importante per chi vuole fare carriera.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna favorevole per i sentimenti. Spese esagerate, attento sul lavoro.