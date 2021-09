Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: La Luna è in quadratura e per i sentimenti la giornata si prospetta un po’ controversa. Sul lavoro, il periodo aiuta ed è buono per tutti coloro che vogliono fare una scelta importante!

Toro: Chi vive due storie contemporaneamente è sempre più confuso. Sul lavoro, potrebbe esserci un imprevisto, che non farà altro che farti perdere tempo!

Gemelli: Sei troppo buono e questo ha dato modo a qualcuno di comportarsi male, di essere sleale nei tuoi confronti. Sul lavoro, c’è chi presto riceverà una bella proposta!

Cancro: La Luna è opposta e oggi in amore potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro, sei polemico e ci sono state anche situazioni poco chiare da affrontare nell’ultimo periodo!

Leone: Basta con le polemiche in amore, meglio mantenere la calma e concentrarsi su altro. Sul lavoro, prendi tempo anche se Saturno contrario annuncia delle novità!

Vergine: La Luna torna, finalmente, favorevole e in amore ora puoi risolvere i problemi. Sul lavoro, se devi avanzare una richiesta o fare una proposta questo è il momento giusto. Sei, e sarai per le prossime 48 ore, molto più lucido!

Fox Bilancia: Oggi sei stanco e nervoso, forse è colpa della Luna dissonante. Sul lavoro, ci sono dei dubbi e momenti di esitazione e tentennamento!

Scorpione: Chi ha iniziato una storia d’amore ora deve fare di tutto per proteggerla, ma non vuole impegnarsi deve sapere che è favorito dalle stelle. Sul lavoro, cerca di non stancarti e di ritrovare l’energia di sempre!

Sagittario: Bene l’amore nelle coppie, ma sono favoriti anche gli incontri, forza! Sul lavoro, buone le prospettive per chi ha un’attività propria!

Capricorno: La Luna è nel segno e ti rende più saggio del solito. Tra l’altro, Venere è di nuovo favorevole e ora ti aiuterà a risolvere le piccole incomprensioni. Sul lavoro, stai per far partire un progetto importante, ma c’è anche molta invidia attorno a te!

Acquario: C’è della preoccupazione in famiglia, cerca di essere paziente. Sul lavoro, hai buone idee, ma sembri solo ad andare avanti!

Pesci: Giornata ottima per chi vuole intraprendere una nuova relazione amorosa. Sul lavoro, tutto va secondo i piani. Anzi, cerca di progettare in vista del futuro!

