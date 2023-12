Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci conduce alla scoperta del weekend secondo le sue ultime previsioni astrali. Vediamo come andranno le cose nell’ultimo fine settimana che precede il Natale. Ecco l’oroscopo del 16 dicembre.

Oroscopo Ariete 16 dicembre: Siete decisamente confusi, ma è normale visto che le cose stanno mutando. Avete cambiato riferimenti in amore, eseguito tagli drastici sul lavoro, l’obiettivo è fare ciò che vi aggrada. Chi è bloccato per una questione legale o finanziaria comincerà a guardare il futuro con più tranquillità. In questa giornata la Luna è dissonante, quindi, dovete rimandare a domani tutto ciò che è possibile; tra l’altro, vi sentite stanchi oggi. State vicino alle persone più care, fate attenzione agli amori lontani o comunque impossibili. Serata tranquilla, se c’è stata una chiusura non si può escludere un ritorno di fiamma o una nuova emozione a partire da metà della prossima settimana.

Oroscopo Toro 16 dicembre: Ci sono preoccupazioni nate in ambito familiare, è possibile che voi volete fare una cosa ma c’è chi vi ostacola. La Luna è favorevole, le vostre parole verranno ascoltate, domani potreste perdere la pazienza. Avete bisogno di avere vicino chi vi dia sicurezza, ma negli ultimi giorni è accaduto l’esatto contrario, siete voi che spingete tutti ad agire ma in questo modo vi assumete anche responsabilità che non vi competono. Domenica sarà una giornata faticosa, se ci sono dubbi meglio parlarne sabato. I segni con cui potreste avere più problemi, sono Leone, Sagittario e Acquario. Solitamente siete diplomatici, ma se perdete la pazienza dite anche cose che non pensate.

Oroscopo Gemelli 16 dicembre: In questo sabato c’è da ritrovare la forza, ci sono ostacoli ma non blocchi, diciamo qualche delusione. Qualcuno doveva iniziare un progetto e invece ci sono ritardi e imprevisti, qualche altro doveva fare ordine nella propria vita, soprattutto se nel 2022 ci sono stati problemi legali o finanziari. I nodi arriveranno al pettine e Saturno inviterà da marzo ad essere più coraggiosi nell’affrontare le sfide della vita. Se ci sono tensioni famigliari, domenica sarà la giornata ideale per parlare. I nuovi incontri sentimentali potrebbero non convincere del tutto, chi ha iniziato una prova di recente da venerdì prossimo comincerà a metterla alla prova.

Oroscopo Cancro 16 dicembre: Con la Luna in opposizione, si devono tenere sotto controllo le emozioni, perché potrebbe capitare per una banalità di sentirsi contro tutti. Fortunatamente, alla fine del mese Venere tornerà favorevole e quindi arriverà un febbraio migliore per ciò che riguarda i sentimenti. I cuori solitari possono investire nei sentimenti già a partire dalla prossima settimana. In caso di problemi notevoli, usate tanta calma, meglio tacere che dire cose sbagliate per alimentare polemiche. Questa giornata nasce con un dubbio, a livello fisico sapete che dicembre è stato pesante, adesso devi attenerti alle direttive e prescrizioni precise.