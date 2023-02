Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 16 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Questa sera vivrai un po’ di tensione in famiglia o in amore, cerca di capire che piega sta prendendo la tua relazione. A lavoro si prospetta un ottimo periodo: tutti i tuoi sforzi passati saranno ricompensati.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: La Luna è favorevole, sarà una giornata di recupero importante e potrai fare pace con alcune emozioni. Potrebbe arrivare una persona importante nella tua vita del segno del Toro o del Cancro. A lavoro devi avere un po’ di pazienza con i colleghi e le colleghe.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà una giornata un po’ agitata, cerca di evitare discussioni fino a lunedì prossimo, 20 febbraio. Le stelle sono ballerine e non ti stanno assecondando. A lavoro cerca di lasciarti andare, nonostante i tuoi sospetti, un progetto potrebbe andare a buon fine.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna ti è avversa, evita ogni tipo di discussione. Una persona con cui hai dei conti in sospeso potrebbe ripresentarsi alla tua porta, cerca di rimandare tutto alla prossima settimana per evitare scontri. Se il lavoro non ti soddisfa, aspetta marzo per valutare nuove offerte.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Per te è una giornata un po’ fiacca, fatta di stanchezza e nervosismo. Cerca di evitare chi ti fa innervosire e non strafare a lavoro, non è il momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La posizione delle stelle inizia a migliorare, ma rimane qualche dubbio nelle nuove relazioni. In ambito professionale qualcosa potrebbe andare storto, ma non dimenticare tutta l’esperienza che hai acquisito in questi mesi.