Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: E’ necessario, almeno per oggi, rimandare discussioni importanti, soprattutto con gli ex. In ambito lavorativo bisogna valutare bene le novità.

Toro: Le relazioni più solide non sono messe in discussione, attenzione ai nuovi amori! Sul lavoro vorresti avere maggiori libertà.

Gemelli: Oggi sembra che tu abbia qualche problema, prova a parlarne con il tuo partner. Sul lavoro, potresti essere un po’ irascibile, evita le discussioni.

Cancro: Oggi potrebbe essere una giornata leggermente conflittuale per i rapporti, a causa delle Luna in opposizione. Sul lavoro, siate diligenti anche nelle piccole cose.