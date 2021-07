Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La giornata è stancante e anche in amore c’è del nervosismo. Sul lavoro, meglio pensare e non prendere tutto di petto!

Toro: In amore dal 22 tutte le prestazioni miglioreranno. Sul lavoro, il fine settimana sarà sottotono: meglio concludere le cose davvero importanti oggi!

Gemelli: La Luna è in buon aspetto e hai un grande desiderio di lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, occhio alle scelte che fai perché ora è arrivato il momento di farsi valere!

Cancro: In amore il weekend sarà molto interessante, soprattutto per chi vuole capire la tenuta di un rapporto. Sul lavoro, possono capitare degli imprevisti, ma è meglio affrontare tutto con ottimismo!

Leone: In amore la giornata di oggi e quella di domani possono fare la differenza. Sul lavoro, potrebbero venirti in mente delle belle idee!

Vergine: Venere presto sarà nel tuo segno, ma chi ha una storia ora dovrà capire se il rapporto è ancora vivo. Sul lavoro, potresti avere bisogno di un aiuto. Le occasioni non mancano, ma non sei d’accordo su qualcosa, forse su un compenso!

Bilancia: La giornata in amore è positiva, hai tante passioni e hai voglia di uscire fuori dal passato turbolento. Sul lavoro, meglio non avere litigi con i colleghi: è arrivato il momento di ingranare la marcia e ripartire!

Scorpione: La giornata in amore non è delle migliori, meglio prestare attenzione. Sul lavoro, il periodo sembra problematico perché non ti sta bene nulla!

Sagittario: La Luna è attiva e in amore potrebbe regalarti belle novità. Sul lavoro, le stelle sono dalla tua parte: favorite le collaborazioni, porta avanti i progetti!

Capricorno: La giornata in amore è sottotono e potrebbero esserci dei problemi. Sul lavoro, meglio tenere sotto controllo le polemiche: aspetta lunedì per parlare!

Acquario: In amore la Luna è favorevole e se hai attraversato una crisi ora è arrivato il momento di ritrovare la tranquillità. Sul lavoro, non ti scoraggiare se non arrivano i risultati. Cerca di essere paziente!

Pesci: In amore i nuovi incontri potrebbero aiutarti anche a farti dimenticare il passato. Sul lavoro, non è il momento di stare con le braccia conserte: datti da fare e porta avanti progetti a lunga scadenza!

