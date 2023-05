Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 16 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata non particolarmente facile quella che vi aspetta, ma non dovete scoraggiarvi, perché spunterà il sole anche domani. Attenti alla relazione con il vostro partner, la Luna non è proprio dalla vostra, e dunque fareste bene a rimandare le discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: non ci sono grandi problemi al momento, ma solamente tanti dubbi, che sommati assieme possono certamente destabilizzare anche gli animi più tenaci. Fate affidamento sugli altri, e imparate a chiedere anche aiuto di tanto in tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le cose vanno benone, ma sul lavoro, soprattutto, qualcosa in più può essere fatto. Se volete crescere c’è bisogno di investire qualcosa in più in termini di energia fisica. Avete tutte le carte in regola, e anche Giove in transito dalla vostra parte.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata in down per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, meglio cercare di arrivare a sera senza troppe discussioni con il proprio partner. Il lavoro, invece, procede benone, e anzi molte occasioni di affari si affacciano proprio in questa settimana di piena primavera.