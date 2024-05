Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Qualcuno sta cercando di provocarvi ma dovrete mantenere la calma? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come andranno le cose durante la giornata di giovedì 16 maggio secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Siete in una fase di revisione dei conti, il nuovo transito di Mercurio impone nuove regole e, soprattutto, la chiusura con alcune situazioni del passato, o quantomeno un chiarimento per poter proseguire senza guardarsi indietro o portarsi strascichi fastidiosi. Marte nel segno rafforza la passione e l’impeto amoroso, ottime novità in arrivo anche a partire dal 23 con Venere attiva; avrete modo di superare qualche problema fisico e fare un bel passo in avanti verso l’estate.

Oroscopo Toro: Luna e Mercurio favorevoli e c’è anche Giove ancora nel segno, una condizione astrale più che buona per voi; avete una nuova visione del futuro, senz’altro positiva e che vi sta portando a fare tagli anche drastici, oltre che rendere conto che si può sempre riemergere quando si tocca il fondo e si pensa che non si può fare più di così… Se può esservi utile prendere qualcosa o qualcuno come modello e copiatelo, senza paure né paura di perdere la faccia o indebolire l’orgoglio. La seconda parte di maggio sarà utile per scelte a lunga scadenza e risolvere qualche contenzioso.

Oroscopo Gemelli: Inizia il conto alla rovescia che porta alla combo di pianeti attivi Giove-Venere: anche chi si trova in un brutto periodo, o è colto da tante preoccupazioni, potrà fare qualcosa di più per se stesso e per gli altri grazie alla creatività e alla positività che sta ritrovando. Ci vuole anche quel pizzico di divertimento che finora era mancato, così come l’ottimismo fondamentale per cambiare marcia e risultare anche più attraenti. Tutte le storie che hanno avuto problemi possono recuperare, occhio anche a incontri speciali e inaspettati…

Oroscopo Cancro: Mercurio, la Luna e il Sole favorevoli vi portano verso un periodo di recupero e soddisfazione, se di recente avete dovuto “battere i pugni sul tavolo” per farvi sentire ora finalmente qualcuno vi ascolterà! Sta per iniziare, tra l’altro, una fase di progresso e crescita che vi farà superare qualsiasi ostacolo o impedimento. Le stelle non potrebbero essere più dalla vostra parte e lo saranno fino al 2025, non vi resta che attendere l’arrivo di giugno e poi premere forte sull’acceleratore!

Oroscopo Leone: Dovete recuperare un po’ di energie perché negli ultimi tempi ne avete spese parecchie, la forza fisica è stata scalfita dai tanti impegni e anche dalle tensioni… ora però volete rimettervi in gioco e dal 23 maggio avrete una Venere favorevole, nel mese di giugno poi le stelle vi saranno davvero molto amiche! Se dovete risolvere un problema familiare o personale l’importante sarà avere le idee chiare, ma anche essere attenti in amore (doppiamente se siete in una coppia in crisi). C’è un senso di solitudine che volete appagare, non siate timidi!

Oroscopo Vergine: Mercurio, il Sole e la Luna sono favorevoli a questo segno, è il momento migliore per pensare a buoni progetti da varare in vista dell’autunno. D’altronde non vi piace restare fermi o in silenzio, volete sempre essere attivi e fare qualcosa di costruttivo perciò cercate continuamente progetti da seguire e da creare. Qualcuno sta mettendo alla prova la vostra pazienza e questo vi indispettisce in un periodo nel quale, in ogni caso, ci saranno cambiamenti anche bruschi… oltre che il desiderio di non rivedere più persone che sono state negative o scorrette nei vostri confronti.

Oroscopo Bilancia: Siete nel mezzo di un mese importante che vi porta ad allontanarvi da persone ombrose, negative o che hanno cercato di condizionarvi. Volete (e dovete) liberarvi di un peso ma a farvi cambiare drasticamente umore sarà una bella novità in arrivo tra il 23 e il 25 maggio, un bene soprattutto per chi ha un accordo in ballo o una proposta da fare: tra il 28 e il 30/5 potreste ottenere qualcosa di più, inoltre state andando incontro ad un’estate importante per l’amore. Incontri, passione, divertimento ed emozioni forti vi aspettano tra poche settimane!

Oroscopo Scorpione: Qualcuno sta cercando di provocarvi ma dovrete mantenere la calma, resistete e non mollate proprio a ridosso dell’ultima settimana di maggio che sarà molto utile. Vale la pena mandare all’aria un accordo, un contratto, una passione o la reale possibilità di un futuro migliore solo per questo momento passeggero di disagio? Siete reduci da un aprile pesante e qualcuno porta ancora addosso le scorie di quelle tensioni ma tra poco volterete pagina, da giugno potrete fare dei bei progetti per tornare a sorridere e vivere meglio!

Oroscopo Sagittario: Non è una settimana facile quella che state vivendo, ricca di intoppi e problemi… nelle prossime 24 ore dovrete stare doppiamente attenti perché la Luna in quadratura potrebbe aumentare ancor di più il nervosismo e stimolare impeti strani! Evitate scelte drastiche soprattutto in amore perché non siete in condizione di poter agire così, mantenete la calma e cercate di limitare i danni. Non prendetevela troppo se non tutti si stanno dimostrano leali e onesti con voi, in ogni caso però fatevi un’idea di chi merita il vostro tempo e la vostra attenzione e chi no.

Oroscopo Capricorno: Giove, Venere, Mercurio, Saturno e il Sole in ottimo aspetto vi regalano un periodo davvero strepitoso, non potrete chiedere di più! Siete iper motivati, pieni di forza ed energia, determinati e con un sacco di idee in testa… è il momento di premere sull’acceleratore e di sfruttare al massimo qualsiasi possibilità, sia in amore che nel lavoro. Si intravedono belle vittorie all’orizzonte ed era proprio ciò che aspettavate, il riconoscimento di tutti i vostri sforzi e (da non sottovalutare) anche quel pizzico di “fortuna” per arrivare prima e più facilmente agli obiettivi!

Oroscopo Acquario: Possibili difficoltà anche per voi, come gli amici del Sagittario, per via di Venere che non è ancora attiva nel segno: fino al 23 maggio dovrete avere pazienza e convivere con tensioni, incomprensioni e anche momenti di profondo sconforto. A fine mese il cielo cambierà aspetto e diventerà migliore, con Giove, Venere e il Sole che finalmente vi daranno una mano risollevandovi da questo caos! Per il momento, quindi, non fatevi trasportare dall’impeto del momento e dall’impulsività… ride bene chi ride ultimo e a giugno ci sarà da gioire!

Oroscopo Pesci: La Luna in opposizione vi impone cautela e di rimandare ogni discussione importante ai prossimi giorni, soprattutto se bisogna decidere che strada prendere! Dovete farlo nelle migliori condizioni possibili, senza cedere all’istinto che in questo momento è condizionato da alcuni fattori ed episodi negativi. In generale sono stelle importanti per chi ha una missione da compiere e un progetto di un certo peso da portare avanti, resistete un altro po’ e con l’arrivo di giugno spiccherete il volo!