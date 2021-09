Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La mattinata parte sottotono, recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece devi fare le cose con calma ed evitare di perdere tempo.

Toro: In amore se ci sono delle crisi devono essere risolte, non alimentare polemiche. Sul lavoro invece stai lontano dalle complicazioni e fai solo lo stretto indispensabile.

Gemelli: Luna nel segno dal pomeriggio, emozioni piacevoli all’orizzonte. Sul lavoro invece, anche se non è sempre facile, cerca di mantenere la calma e di evitare le discussioni.

Cancro: Miglioramento per i sentimenti a partire dal pomeriggio, la tensione delle ultime settimane è passata. Lavorativamente parlando invece non avere fretta, è probabile che tu debba scendere a compromessi.

Leone: Situazione delicata per i sentimenti, è possibile qualche punto di rottura per le coppie. Sul lavoro invece non essere sfiduciato anche se hai da poco iniziato un nuovo progetto.