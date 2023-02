Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 17 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Per le coppie che hanno vissuto delle tensioni, potrebbe tornare un po’ di nervosismo. Se devi affrontare un discorso lavorativo molto importante, rimanda al 22, quando le tue stelle torneranno favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Oggi sarà una bellissima giornata per te anche grazie alla Luna favorevole e ti lasci trasportare dalle emozioni e dalla passione per le cose che fai. Cerca soltanto di ritrovare un po’ di riposo questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Stai meglio rispetto agli ultimi due giorni, ma hai ancora bisogno di recuperare un po’. Cerca di non stancarti troppo e se devi avere un confronto importante, approfitta della giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna è contraria, potresti vivere dei forti dubbi per quanto riguarda la tua relazione. Non prendere decisioni affrettate, riflettici su. Devi smaltire ancora un po’ di stress e cerca di fare una cernita a lavoro: porta avanti soltanto i progetti che hanno un futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna è ancora in opposizione, non prendertela per le sciocchezze, fattele scivolare addosso. Giove è attivo: potrebbero esserci degli stravolgimenti lavorativi che ti porteranno maggiori guadagni. Cerca di curare le relazioni con colleghi e colleghe.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Venere è in opposizione, cerca di mantenere la calma e non sovraccaricarti. Potrebbe arrivare una notizia imprevista. A lavoro succederà qualcosa di bello entro metà maggio.