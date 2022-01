Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: State attenti alla gelosia. La giornata, in amore, è un po’ fiacca. Evitate di stancarvi troppo sul lavoro. Avete tanti progetti, ma è bene che vi organizziate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La giornata si prospetta interessante dal punto di vista dell’amore. Agite oggi. Sul lavoro è in arrivo un piccolo calo che è previsto continui almeno fino a giovedì. Fate oggi le vostre richieste.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore c’è un’atmosfera tranquilla, da marzo previste relazioni tranquille. Sul lavoro ci sono molte possibilità per chi lavora in proprio. La primavera potrebbe portare un cambiamento se la situazione non va.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna favorevole nel vostro segno, favorisce gli incontri in amore. Ci sono buone possibilità di iniziare un nuovo progetto lavorativo, ma persistono i problemi economici.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Evitate conflitti in amore, almeno per oggi. La Luna arriverà nel vostro segno dal 18. Sul lavoro stati attenti a un Capricorno, specie ai contrasti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buone notizie in amore: tanti i pianeti favorevoli. Possibilità di chiarire problemi e situazioni. Sul lavoro potrebbero esserci proposte o cambiamenti.