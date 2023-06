Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Qualche segno zodiacale dovrà prendere decisioni importanti, mentre altri si godranno in tutto relax la giornata. Ecco le nuove previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del giorno del 17 giugno.

Ariete: in amore, le coppie che si vogliono bene continuano a fare progetti dando forma ad un importante progetto di vita insieme rimasto per troppo tempo nel cassetto. Invece, i single sono un po’ combattuti, attenzione a non avere il piede in due scarpe. Per gli affari buone occasioni a partire dalla prossima settimana.

Toro: in amore ci vuole un po’ di prudenza. Anche se i rapporti di lunga data non sono messi in discussione, la vita di coppia nei prossimi giorni potrebbe andare incontro a qualche stress di troppo. Attenzione alle parole. Sul lavoro invece alcuni accordi sono da rivedere ma cerca di non prendere decisioni avventate.

Gemelli: se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti intorno! Interessanti incontri potrebbero fare capolino nel fine settimana, emozioni speciali in arrivo! Sul lavoro hai delle buone intuizioni e non è escluso che una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Cancro: giornate interessanti quelle del fine settimana soprattutto per quel che riguarda la sfera dei contatti. Le relazioni interpersonali ne usciranno rinforzate, regalandoti una grinta che non pensavi di avere. Ora, se il tuo cuore è solo ma hai fatto la conoscenza di una persona carina perché non ti butti?