Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Per l’amore è una giornata un pò sottotono, recupero gia da domani. Per quanto riguarda il lavoro invece qualcosa sta cambiando in modo positivo, attenzione a dispute e questioni burocratiche che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Toro: Per l’amore questa è una giornata piuttosto nervosa, cerca di stemperare inutili tensioni. Sul lavoro invece fai le tue richieste ma prudenza con Scorpione ed Acquario: segni da sempre polemici nei tuoi riguardi.

Gemelli: Giornata positiva e costruttiva per risolvere eventuali problemi nati ad inizio settimana. Lavorativamente parlando invece le tue doti comunicative non passeranno inosservate e potrai contare sull’aiuto di qualcuno che ti vuole bene.

Cancro: Domani la Luna sarà favorevole, si prospettano giornate propizie per i sentimenti. Sul lavoro invece spesso sei molto critico sia con te stesso che con gli altri, cerca di prendere le cose con maggior leggerezza.

Leone: Largo alle storie nate da poco, questo weekend parla d’amore! Momento positivo anche per le coppie di lungo corso. Sul lavoro invece Venere e Marte nel segno favoriscono i nuovi progetti ma per raggiungere i tuoi obiettivi devi mantenere la calma e la razionalità.