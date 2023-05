Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 17 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi Venere e Marte sono contrari, perciò sarà una giornata all’insegna della stanchezza. Non dare nulla per scontato in amore e non lasciare che i troppi pensieri ti facciano trascurare il tuo partner. Sul lavoro fai attenzione ai nuovi contatti e anche se agisci sempre d’istinto, ora sarebbe meglio agire con cautela prima di fare un passo importante. Bene per la tua salute perché ti senti meglio e hai molta più forza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è favorevole e presto entrerà nel tuo segno. In famiglia c’è qualcosa da risolvere, quindi è inutile rimandare. In ambito lavorativo molto presto arriveranno delle soddisfazioni e nella seconda parte del mese ce ne saranno ancora di più. Buone notizie per la tua salute perché ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le storie d’amore stanno subendo dei cambiamenti, ultimamente nella tua vita sembra che ce ne siano molti. In questo periodo sei piuttosto nervoso. Sul lavoro, se hai intenzione di cambiare qualcosa, sarebbe meglio che mantenessi un atteggiamento diplomatico. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura, potresti ammalarti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: il pomeriggio andrà meglio rispetto alla mattinata in cui ci sarà qualche piccolo sbandamento. Le coppie forti lo saranno ancora di più grazie alla loro forza e alla loro volontà. Sul lavoro porta avanti tutti i tuoi progetti senza timore perché Giove è di nuovo favorevole. In serata sarai un po’ nervoso.